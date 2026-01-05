İstanbul'da yıldızlar geçidi: İşte Golazo Cup 2026'ya katılacak efsane isimler - Son Dakika
İstanbul'da yıldızlar geçidi: İşte Golazo Cup 2026'ya katılacak efsane isimler

05.01.2026 15:34
Yeni nesil futbol turnuvası Golazo Cup'ın ikinci edisyonu için geri sayım başladı. Turnuva, 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenecek. Efsane futbolcular ve dijital dünyanın popüler yüzleri aynı takımda mücadele edecek. Turnuvada 8 farklı takımın mücadelesi bekleniyor. Etkinlik, sürpriz konserler ve dijital şovlarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

İstanbul, heyecan dolu yeni nesil futbol turnuvası Golazo Cup için geri sayıma geçti. Futbolseverlerin merakla beklediği "Golazo Cup ne zaman?" ve "Golazo Cup'ta kimler yarışacak?" soruları yanıt buldu. İşte Volkswagen Arena'da gerçekleşecek dev organizasyonun tüm detayları...

Türkiye'nin dijital futbol kültürünü sahaya taşıyan en prestijli organizasyonlarından biri olan Golazo Cup, ikinci edisyonuyla İstanbul'u futbolun, müziğin ve eğlencenin merkezi yapmaya hazırlanıyor. Klasik turnuva anlayışını yıkan ve "yeni nesil futbol deneyimi" olarak tanımlanan etkinlik, bu yıl çok daha büyük bir katılımla gerçekleşecek.

Golazo Cup Ne Zaman ve Nerede?

Futbol tutkunlarını tribünlere kilitleyecek olan Golazo Cup, 8-11 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenecek. Dört gün sürecek olan bu dev şölen, sadece saha içindeki mücadeleyle değil, sürpriz konserler ve dijital şovlarla da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Golazo Cup'ta Kimler Yarışacak? İşte Yıldız İsimler!

Turnuvanın en çok merak edilen noktası ise sahaya çıkacak olan isimler. Bu yılki organizasyonda yeşil sahaların efsaneleşmiş isimleri ile dijital dünyanın en popüler yüzleri aynı takımda omuz omuza mücadele edecek.

Atiba Hutchinson, Mehmet Aurelio, Johan Elmander, Miroslav Stoch, Holosko gibi Türk futboluna damga vuran isimlerin yanı sıra Emircan İğrek, Giray Altınok, Danilo Zanna, Sefo'da turnuvada yer alacak sanatçılar arasında yer alıyor.

Ayrıca turnuvada 8 farklı takımın mücadele etmesi bekleniyor. Eski futbolcuların kaptanlık yaptığı Old Kings FC gibi ikonik takımların yanı sıra, Türkiye'nin en sevilen içerik üreticileri ve sanatçıları da kadrolarda yer alarak şampiyonluk için ter dökecek.

Turnuva Formatı ve Sürprizler

Golazo Cup'ı diğer turnuvalardan ayıran en büyük özellik, oyunun içine dahil edilen yeni nesil kurallar. Saha içindeki sürpriz avantajlar, "power-up" anları ve izleyici etkileşimi, futbolu adeta bir video oyunu atmosferine taşıyor.

Not: Etkinlik biletleri Bubilet üzerinden satışa sunulmuş durumda. Turnuvayı canlı olarak takip edemeyenler için maçlar Golazo Cup Türkiye YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Golazo'yu hayata geçiren girişimciler Burak Sağlık ve Haluk Arslantaş, bu yılki organizasyonda YouTube ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu. Barış Üstündağ ise organizasyonun tüm prodüksiyon tarafında ilk kez denenecek teknolojik yenilikler yapacaklarını söyledi.

Sağlık ve Arslantaş, geçtiğimiz yıl organizasyonun anlık 98 bin izleyiciye ulaştığını hatırlatarak, bu yıl 60'ın üzerinde yayıncının katılımıyla YouTube üzerinden anlık 250 bin izleyiciye ulaşarak rekor kırmayı hedeflediklerini ifade etti.

