Dolmabahçe\'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş\'ın

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-2 kazandı.

BEŞİKTAŞ'TAN İLK DAKİKALARDA ÜST ÜSTE TEHLİKE

3. dakikada ceza sahası sol çaprazından Oh'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Julian, topu kornere çeldi. 4. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan kornerde iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

SİYAH-BEYAZLILARIN BASKISI SONUÇ GETİRDİ

5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Antalyaspor savunmasında çıkarken yapılan pas hatasının ardından Cengiz Ünder topla buluştu. Bu oyuncunun ara pasıyla rakip kaleye sokulan Orkun Kökçü'nün ceza sahası ilk metrelerinde yaptığı şık dokunuşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlarla buluştu.

9. DAKİKADA JOTA İLE FARK İKİYE ÇIKTI

9. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen filelere gitti.

ANTALYASPOR'DAN KARŞILIK GELDİ

21. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda kafayla düzgün bir vuruş yapan Van de Streek, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.

DOLMABAHÇE'DE FARK YENİDEN İKİYE ÇIKTI

33. dakikada Beşiktaş bir gol daha attı. Olaitan, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası hafif sol çaprazındaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlara gitti.

İKİNCİ YARIYA ANTALYASPOR GOLLE BAŞLADI

Antalyaspor, 47. dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Beşiktaş yine çıkarken kaptırdığı topta Doğukan Sinik topu sol kanattan sağ kanattaki Ballet'e döndü. Samuel Ballet sağ kanatta ceza sahası dışında topu soluna çekti ve sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

OH KENDİSİNİN İKİ, TAKIMININ DÖRDÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

59. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Bu kez Antalya hızlı çıkmak isterken topu Kartal Kayra Yılmaz'a kaptırdı. Kartal'ın ceza sahası dışından sert şutunu Cuesta sektirdi. Topu iyi takip eden Oh, kaleciyi egale edip dar açıdan topu filelere gönderdi. Yıldız isim, kendisinin iki, takımının dördüncü golünü attı.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN BEŞİKTAŞ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 55'e çıkararak dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.