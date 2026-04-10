Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın
Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın

10.04.2026 21:54
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-2 kazandı. 

BEŞİKTAŞ'TAN İLK DAKİKALARDA ÜST ÜSTE TEHLİKE

3. dakikada ceza sahası sol çaprazından Oh'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Julian, topu kornere çeldi. 4. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan kornerde iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

SİYAH-BEYAZLILARIN BASKISI SONUÇ GETİRDİ

5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Antalyaspor savunmasında çıkarken yapılan pas hatasının ardından Cengiz Ünder topla buluştu. Bu oyuncunun ara pasıyla rakip kaleye sokulan Orkun Kökçü'nün ceza sahası ilk metrelerinde yaptığı şık dokunuşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlarla buluştu.

9. DAKİKADA JOTA İLE FARK İKİYE ÇIKTI

9. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen filelere gitti.

ANTALYASPOR'DAN KARŞILIK GELDİ

21. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda kafayla düzgün bir vuruş yapan Van de Streek, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.

DOLMABAHÇE'DE FARK YENİDEN İKİYE ÇIKTI

33. dakikada Beşiktaş bir gol daha attı. Olaitan, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası hafif sol çaprazındaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlara gitti.

İKİNCİ YARIYA ANTALYASPOR GOLLE BAŞLADI 

Antalyaspor, 47. dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Beşiktaş yine çıkarken kaptırdığı topta Doğukan Sinik topu sol kanattan sağ kanattaki Ballet'e döndü. Samuel Ballet sağ kanatta ceza sahası dışında topu soluna çekti ve sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

OH KENDİSİNİN İKİ, TAKIMININ DÖRDÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

59. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Bu kez Antalya hızlı çıkmak isterken topu Kartal Kayra Yılmaz'a kaptırdı. Kartal'ın ceza sahası dışından sert şutunu Cuesta sektirdi. Topu iyi takip eden Oh, kaleciyi egale edip dar açıdan topu filelere gönderdi. Yıldız isim, kendisinin iki, takımının dördüncü golünü attı. 

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN BEŞİKTAŞ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 55'e çıkararak dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. 

Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
Bavullarını bile topladı Fenerbahçe’de ilk ayrılık Bavullarını bile topladı! Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
