Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere süreci öncesinde tansiyonu yükselten bir açıklama yaptı. Anlaşma için 24 saatlik süreye işaret eden Trump, uzlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin devreye gireceğini belirterek, ABD’nin güçlü bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı. Trump, ayrıca, İran'ın uluslararası su yollarını kullanarak dünyaya şantaj yapmaktan başka elinde hiçbir kozunun olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran konusunda yapılacak görüşmelerin başarılı olamaması durumu karşısında gemilerini "en iyi silahlarla" yüklediklerini duyurdu.

NEW YORK POST'A KONUŞTU

Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad için yola çıkmasından kısa süre sonra New York Post gazetesine kısa bir röportaj verdi.

İslamabad'daki görüşmelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna Trump, "Yaklaşık 24 saat içinde bunu öğreneceğiz. Çok yakında öğreneceğiz." yanıtını verdi.

Donald Trump, "Sıfırlama işlemi yapıyoruz. Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz. Daha önce yaptıklarımızdan bile daha iyileri ve bunlarla onları paramparça ettik. Gemileri yüklüyoruz. Yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz, tam bir yıkım için kullandığımızdan bile daha yüksek seviyede." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu silahlar hakkında, "Anlaşmaya varamazsak, onları kullanacağız ve gayet verimli bir şekilde kullanacağız." dedi.

İslamabad'da görüşmesi planlanan ABD ve İran heyetleri hakkında Trump, "Doğruyu söyleyip söylemediğinizi bilecek en iyi insanlarla karşı karşıyasınız." görüşünü paylaştı.

BAŞKA KOZLARI YOK 

Trump, ayrıca, İran'ın uluslararası su yollarını kullanarak dünyaya şantaj yapmaktan başka elinde hiçbir kozunun olmadığını söyledi.

Açıklama, bölgede gerilimin yeniden tırmanabileceği yorumlarına neden oldu.

MÜZAKERELER PAKİSTAN'DA

ABD ve İran arasında barış müzakereleri yarın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak.

Dünyanın gözü bu görüşmelere çevrilmişken ABD heyeti, Pakistan'a doğru yola çıktı.  Heyette yer alan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance kısa bir açıklama yaparak, görüşmeleri dört gözle beklediklerini kaydetti.  Sürecin olumlu geçeceğini düşündüğünü belirten Vance, "İranlılar iyi niyetle müzakere etmeye ve uzlaşmaya açık olursa bu başka bir durum. Ancak bizi oyalamaya çalışırlarsa, müzakere ekibimizin buna pek sıcak yaklaşmayacağını görecekler. Başkan bize oldukça net talimatlar verdi, sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz.” dedi.

İRAN'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ 

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, kritik müzakereler öncesinde Tahran’ın "kırmızı çizgisi" olan 2 şartını açıkladı.  Kalibaf, "Müzakerelerin başlamasından önce Lübnan'da ateşkes ve İran'ın bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması. Bu iki konu, müzakereler başlamadan önce yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

BAŞKENT'TE KIRMIZI ALARM 

Yarın yapılacak görüşmeler öncesi Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ise tam bir sessizlik hakim. Başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD ve İran barış görüşmeleri öncesinde, ziyaretçi heyetlerin güvenliğini sağlamak için 10 binden fazla polis ve güvenlik personeli görevlendirilerek başkentte "'kırmızı alarm" durumu ilan edildi. Güvenlik önlemlerini dün arttırmaya başlayan Pakistanlı yetkililer, konteynerler ve dikenli teller yerleştirerek Eski Havaalanı Yolu'nu ve Nur Khan Hava Üssü'ne giden tüm yolları kapattı.

Donald Trump, Orta Doğu, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 20:05:05. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.