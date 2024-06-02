İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Boksör İlgar Çelik Kariyer Maçını Kazandı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Boksör İlgar Çelik Kariyer Maçını Kazandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Boksör İlgar Çelik Kariyer Maçını Kazandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 5 yıldır polis memuru olan boksör İlgar Çelik, orta siklette kariyer maçına çıktı ve maçı kazandı. İlgar Çelik, rakibinin aldığı darbe sonucu maçtan çekilmesiyle galip geldiğini belirtti. Çelik, boks kariyerini polis memurluğuyla bir arada sürdürdüğünü ifade etti.

02.06.2024 15:11
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 5 yıldır polis memuru olan boksör İlgar Çelik, orta siklette kariyer maçına çıktı. İki raunt süren maçın kazanını ise İlgar Çelik oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 5 yıldır polis memuru olan profesyonel boksör İlgar Çelik (32), bugün Kadıköy'de orta siklette kariyer maçına çıktı. İlgar ayrıca Kempo Avrupa ve Dünya şampiyonu Wbc Avrupa şampiyonluk kemerine sahip profesyonel bir boksör. İlgar, 2 raunt süren maçın ardından rakibi Mert Açıkgöz'ün aldığı darbe yüzünden maçtan çekilmesi nedeniyle maçın kazananı oldu.

"İkisini bir arada götürüyorum"

İlgar Çelik, "Güzel bir maçı daha geride bıraktık. Çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Rakibin 2'nci rauntta kaşının açılması nedeniyle maçı erken bırakmak zorunda kaldı. Bu da benim avantajıma oldu. 2004'den beri boks yapıyorum. 5 yıldır da polis memuruyum. İkisini bir arada götürüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Boksör İlgar Çelik Kariyer Maçını Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Memuru Boksör İlgar Çelik Kariyer Maçını Kazandı - Son Dakika
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