İstanbul Gençlik, 6. haftada Spor Toto'ya 3-0 yenildi, ilk set 31-29 bitti

İstanbul Gençlik, 6. haftada Spor Toto'ya 3-0 yenildi, ilk set 31-29 bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında İstanbul Gençlik, Spor Toto'ya 3-0 yenildi. 31-29, 25-22 ve 25-19'luk setlerle tamamlanan karşılaşma salonda oynandı ve 100 dakika sürdü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Kadir Girente, İbrahim Ünal
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Camejo, Mustafa Koç, Herrera, Vasina, Yunus Emre Tayaz (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, Melih Sıratça, Orçun Ergün, İzzet Ünver)
İstanbul Gençlik: Arslan Ekşi, Kooy, Bertuğ Öndeş, Padar, Yasin Aydın, Cemal Özgür (Burak Mert, Çağatay Durmuş, Baturalp Burak Güngör, Doğan Karakoç, Caner Çiçekoğlu, Mustafa Cengiz)
Setler: 31-29, 25-22, 25-19
Süre: 100 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, konuk ettiği İstanbul Gençlik'i 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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