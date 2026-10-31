İstanbul Gençlik\'i 3-1 yenen Gebze Belediyespor, Efeler Ligi\'nde liderliğini korudu

İstanbul Gençlik'i 3-1 yenen Gebze Belediyespor, Efeler Ligi'nde liderliğini koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi'nin 4. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlik'i 110 dakika süren maçta 3-1 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.
Salon: Gebze
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Gebze Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Semih Çelik, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Furkan Aydın, Osmanovic, Hasan Sıkar, Kaan Atmaca, Bahov)
İstanbul Gençlik: Mejias, Kooy, Bertuğ Öndeş, Padar, Yasin Aydın, Mustafa Cengiz (Burak Mert, Burak Güngör, Caner Çiçekoğlu, Cemal Özgür)
Setler: 25-21, 25-19, 17-25, 25-23
Süre: 110 dakika (27, 30, 28, 25)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında İstanbul Gençlik'i 3-1 yendi.
Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde dördüncü galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA
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