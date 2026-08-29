İstanbul Gençlik, Mihalıççık'ı Yendi
Hentbol Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul Gençlik, Mihalıççık Belediyespor'u 32-28 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul Gençlik, sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 32-28 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahip takım, 15-14 önde kapattı.
Müsabakanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, karşılaşmayı 32-28 kazandı.
Kaynak: AA
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