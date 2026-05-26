İstanbul Gençlik Son Haftada Kazandı

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 10'uncu ve son haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-39 yendi.
Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 19-18 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren İstanbul Gençlik, karşılaşmadan 40-39 galip ayrıldı.
