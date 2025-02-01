Salon: Adilcevaz Spor Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Gjorgi Gjorgiev, Vefa Yılmaz, İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koc, Marko Bojic (Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Eken, Taha Erdem, Burak Mert, Berke Eray Yetkin)
İstanbul Gençlik Spor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Mejias, Bahadır Kuyucu, Abdulsamet Yalçın, Sadık Efe Özbey, Orçun Ergün (Abdulsamet Yalcin, Mert Nevzat Gunes, Cansin Ogbai Enaboifo)
Setler: 17-25, 22-25, 26-24 16-25
Süre: 123 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 19. haftasında İstanbul Gençlik Spor, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › İstanbul Gençlik Spor TÜRŞAD'ı Yendi - Son Dakika
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