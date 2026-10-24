İstanbul Gençlikspor, 41-30 yenilgiyle EHF Avrupa Kupası'na veda etti

İstanbul Gençlikspor, 41-30 yenilgiyle EHF Avrupa Kupası'na veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İstanbul Gençlikspor, sahasında Rebud KPR Ostrovia'ya 41-30 yenilerek organizasyona veda etti. Deplasmanda 43-27 kaybettiği ilk maçın ardından turu geçemeyen İstanbul temsilcisi, ilk yarıyı da 17-15 geride kapattı.
Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İstanbul Gençlikspor, sahasında Polonya ekibi Rebud KPR Ostrovia'ya 41-30 yenildi.
Deplasmanda oynadığı turun ilk maçında da sahadan 43-27 mağlup ayrılan İstanbul ekibi, organizasyona veda etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılan müsabakada İstanbul Gençlikspor, ilk yarıyı 17-15 geride tamamladı.
İkinci devrede de istediği performansı sergileyemeyen İstanbul temsilcisi, Rebud KPR Ostrovia'ya 41-30 yenilerek elendi.
Kaynak: AA
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