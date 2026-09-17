İstanbul Kent Üniversitesi'ne Avrupa Şampiyonası’nda 12 madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Kent Üniversitesi'ne Avrupa Şampiyonası’nda 12 madalya

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Kent Üniversitesi\'ne Avrupa Şampiyonası’nda 12 madalya
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL Kent Üniversitesi, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen ‘Avrupa Üniversitelerarası Combat Sporları Şampiyonası’nı 5 altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla tamamladığını duyurdu.

İSTANBUL Kent Üniversitesi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 'Avrupa Üniversitelerarası Combat Sporları Şampiyonası'nı 5 altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla tamamladığını duyurdu.

İstanbul Kent Üniversitesi, 425 üniversiteden bin 600'ü aşkın katılımcının yer aldığı organizasyonda karate, taekwondo ve kick boks branşlarında mücadele etti. İstanbul Kent Üniversitesi, 5 altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı. Üniversite, şampiyonayı ayrıca 3 kupayla da tamamladı.

KİCK BOKSTA 3 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

İstanbul Kent Üniversitesi Kick Boks Takımı, şampiyonada 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Kadınlar 65 kilo 'kick light' kategorisinde mücadele eden Sena Amine Nur Özgen, Avrupa şampiyonu oldu. Özge Üçtaş Aslancı ise kadınlar 65 kilo 'full contact' kategorisinde Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Erkeklerde Hilal Orhan Kurt, 84 kilo 'kick light' kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 'point fighting' kategorisinde de Avrupa üçüncüsü oldu. Ali Osman Sırma ise 86 kilo 'full contact' kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını aldı.

KARATE TAKIMINDAN DERECELER

Karate müsabakalarında Ekrem Altuner Yılmaz'ın 67 kilo kumite kategorisinde Avrupa şampiyonu olduğu bildirildi. Bireysel müsabakalarda ise Rabia Elik, kadınlar 50 kilo kumite kategorisinde; Emre Vefa Göktaş ise erkekler kata kategorisinde Avrupa üçüncülüğü kazandığını duyurdu.

TAEKWONDODA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Taekwondo müsabakalarında İstanbul Kent Üniversitesi adına mücadele eden Esra Akbulak, kadınlar +73 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler 58 kilo kategorisinde yarışan Görkem Polat da Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

'ÜNİVERSİTEMİZİ AVRUPA'NIN ZİRVESİNE TAŞIDILAR'

İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, elde edilen başarının sporcuların disiplinli çalışmasının, antrenörlerin emeğinin ve üniversitenin spora verdiği güçlü desteğin sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"425 üniversitenin yer aldığı böylesine önemli bir organizasyonda en fazla madalya kazanan üniversite olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcularımız azimleri, disiplinleri ve mücadeleleriyle üniversitemizi Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Türk bayrağını kürsüde dalgalandıran sporcularımızı, antrenörlerimizi ve bu başarıda emeği bulunan bütün ekip arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Bayrağımızla, formamızla, gururla."

İstanbul Kent Üniversitesi, şampiyonayı 5 altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ve 3 kupayla tamamlayarak üniversiteler madalya sıralamasında birinci olduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA
Avrupa ŞampiyonasıİstanbulTiranSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı’nın patlamasını görüntüledi Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı'nın patlamasını görüntüledi
Yemen’de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü
Konya’da “Kıskaç“ operasyonunda 20 zanlı yakalandı Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı
Bursa’da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü Bursa'da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü
FETÖ’nün “evlendirme masası“ çökertildi 60 gözaltı, 22’si aktif görevde FETÖ'nün "evlendirme masası" çökertildi! 60 gözaltı, 22'si aktif görevde
Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:50
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
09:45
Gerekçe bilindik 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 11:28:23. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Kent Üniversitesi'ne Avrupa Şampiyonası’nda 12 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement