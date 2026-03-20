İstanbul Kulüplerinden Bayram Mesajı

İstanbul'un spor kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda,"Sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu bir bayram dileriz. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübünden yayımlanan mesajda da "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz." denildi.

Ayrıca Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Eyüpspor kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı.