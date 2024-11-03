İstanbul Maratonu'nda Başarı Vurgusu - Son Dakika
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İstanbul Maratonu'nda Başarı Vurgusu

İstanbul Maratonu\'nda Başarı Vurgusu

Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, İstanbul Maratonu'nun önemini ve gelecekteki hedefleri açıkladı.

03.11.2024 13:34
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TÜRKİYE Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, "Bu yıl ülkemizde yapılan en önemli yarış. Başlangıcıyla bitişiyle herhangi bir problem olmadan biten bir maraton oldu. Bu maratonun sayısını önümüzdeki yıllarda artırmaya çalışacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Atletizm Federasyonu Başkanı seçilen Ahmet Karadağ, 46. İstanbul Maratonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 46. İstanbul Maratonu'nun ülkemizde bu yıl yapılmış en önemli yarış olduğunu dile getiren Karadağ, "Bu yıl ülkemizde yapılan en önemli yarış. Geçen yıl Avrupa Salon Şampiyonamız vardı. Bu organizasyon dünyanın en güzel maratonunun organizasyonu. Bugün çok güzel bir derece bekliyorduk. Ancak maalesef ki parkurun son dönemininde önden gelen rüzgar sebebiyle parkur rekoru kırılamadı. Gerçekten çok ciddi bir rüzgar vardı. Başlangıcıyla bitişiyle herhangi bir problem olmadan biten bir maraton oldu. Bu maratonun sayısını önümüzdeki yıllarda artırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türk atletlerin ileride daha başarılı olacağına inandığını ifade eden Ahmet Karadağ, "Hüseyin Can ile beraber ilk 3'e giren 3 sporcumuzun da önümüzdeki yıllarda daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bu maratonda gerçekten 2.06, 2.07'nin altında koşacak Türklerin olmasıyla beraber bu yarışı kazanacak hale geleceğiz. En son galiba 1993'te bir Türk kazandı. Ondan sonra kimse kazanamadı. Tahminimizce maratonu kazanmamız için en az 2 yıla ihtiyacımız var. Bu maratonu kazanmak amacıyla da sporcularımızı kamplara almaya düşünüyoruz. O kamplarla onları özellikle bu yarışa hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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