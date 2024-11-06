İstanbul Maratonu'nda Kıyafet Krizi: Sporcular Üşüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbul Maratonu'nda Kıyafet Krizi: Sporcular Üşüttü

46. İstanbul Maratonu'nda 15K halk koşusunu tamamlayan sporcular, finişte 2 saat kıyafet beklemek zorunda kaldı. Terli ve soğuk havada bekleyen birçok sporcu hastalandı. Organizasyon eksiklikleri nedeniyle yaşanan sıkıntılar, katılımcıları mağdur etti.

06.11.2024 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 46. İstanbul Maratonu'nda skandal

Maratonu tamamlayan sporcular terli halde saatlerce kıyafetlerinin gelmesini bekledi

Finişte 2 saat kıyafet bekleyen sporcuların bir çoğu üşütüp hasta oldu

BURSA - Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 46. İstanbul Maratonu'nda skandal yaşandı. Maratonun 15K halk koşusunda, parkuru bitiren sporcular kıyafetlerini ve teçhizatlarını terli halde 2 saat bekledikten sonra alabildi.

Farklı ülkelerden sporcular katıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen 46. İstanbul Maratonu 3 Kasım Pazar günü gerçekleşti. İki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonunda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Skandal yaşandı

Dünyanın farklı yerlerinden gelen 9 bin 122 kişinin katıldığı 15K koşusunda bir skandal yaşandı. Koşuyu bitiren sporcular finish noktasına geldiğinde kıyafet ve teçhizatlarının olmadığı gördü. Terli halde saatlerce bekleyen sporcular kıyafetlerini yaklaşık 2 saat sonra alabildi. Yağmurlu ve soğuk havada bekleyen sporcuların birçoğu hasta oldu.

46. İstanbul Maratonu 15K Halk Koşusu'nda koşan Bursalı esnaf Enver Koç, kıyafetlerin geç gelmesi sebebiyle rahatsızlandı. 2006 yılından beri ilk defa böyle bir sıkıntının yaşandığını belirten Enver Koç, "Uluslararası koşularda ülkemi ve Bursa'yı temsil eden bir koşucuyum. Bu yıl 46.'sı düzenlenen İstanbul Maratonu'nu katıldım. 2006 yılından beri koşuyorum ama bu yıl çok kötü geçti. Bugüne kadar hiç yaşamadığım sıkıntıları yaşadım. 15K koşusunda teçhizat ve kıyafetlerin geç gelmesi bizi o meydanlarda rezil etti. İnsanlar birbirine girdi. Belediye başkanının bir suçu yok, organizasyon eksikliği var. Geçtiğimiz haziranda Sırbistan'ın Belgrad şehrinde, eylülde Üsküp'te koştum. Ülkemi her yerde temsil etmeye çalışıyorum. Yurtdışında 50 binin üzerinde sporcunun katıldığı maratonda hiçbir konuda sıkıntı yaşanmadı. Ama İstanbul Maratonu karman çormandı. İnsanlar birbirine girdi, izdiham yaşandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı turistlerde vardı. Bazıları torbaların ağızlarını sıkı bağlayamamış içinden parası, pasaportu, anahtarı düşüyor. Bu yıl çok sıkıntı çektik. Terli halimle o soğukta 1,5-2 saat kıyafetler ve teçhizatlarımın gelmesini bekledim. Daha sonra araba geldi. Numaralarımızı göstermemize rağmen eşyalarımızı alamadık, çok fazla dağılmış. Arabaların koşuculardan önce finish yerine gelmeleri lazım. Koşucular yarışını bitirdikten sonra 1,5 kilometre yürüyerek eşyaların olduğu yere gidiyor. Oradan kıyafetlerimizi alıp giyiyoruz. Terimiz üstümüzde kuruduğu için hasta olduk. Otele gittiğimde kendimi ısıtabilmek için saatlerce sıcak suyun altında durdum. 3-4 saat bekleyenler oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Maratonu, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Maratonu'nda Kıyafet Krizi: Sporcular Üşüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 00:52:31. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Maratonu'nda Kıyafet Krizi: Sporcular Üşüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.