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İstanbul Park'ta tahliye süreci başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İstanbul Park'taki kira sözleşmesi biten firmanın pisti boşaltmaması üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahliye kararı alındı.

İstanbul Park\'ta tahliye süreci başladı
18.12.2023 - 10:59,
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İstanbul Park'taki kira sözleşmesi biten firmanın, ihtar süresi dolmasına rağmen pisti boşaltmadığını belirtti.

TOSFED, sosyal medya platformu X'ten "Süre doldu" başlığıyla yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgili şirkete yönelik tahliye kararını paylaştı.

Açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün Tuzla Kaymakamlığına yazdığı yazıda işgalci olduğu resmi yazı ile belgelenen Intercity, ihtar süresinin bugün itibarıyla bitmesine rağmen pisti boşaltmayarak kanunu ve hukuku hiçe saymakta, milli sporcuların İstanbul Park'a girişine engel olmakta ve kamuyu zarara uğratmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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