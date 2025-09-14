İstanbul'u Koşuyorum Yarışının Asya Etabı Gerçekleştirildi - Son Dakika
İstanbul'u Koşuyorum Yarışının Asya Etabı Gerçekleştirildi

14.09.2025 13:51  Güncelleme: 13:53
İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerinde düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum yarışının Asya etabında yaklaşık 4,500 sporcu yer aldı. 5K ve 10K kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

İstanbul'u Koşuyorum yarışının bu seneki Asya etabı koşuldu. Üsküdar'da düzenlenen yarışta yaklaşık 4 bin 500 kişi koştu.

"İstanbul'u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum" sloganıyla gerçekleştirilen yarışın startını İBB Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, Üsküdar Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk ve İBBSK Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Ersoy verdi. Üsküdar'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bezeli parkurda, güneşli bir havada yapılan İstanbul'u Koşuyorum Asya etabında 08.00'de başlayan 5K yarışında erkeklerde Nuri Mohamed Ali 16: 56'lık derecesiyle ipi göğüslemeyi başardı. Ahmet Tek 17: 44'lük derecesiyle ikinci, Burak Doğan 18: 00'lık derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda birinciliği 20: 11'lik derecesiyle Mariia Kolpakova elde etti. 20: 45 ile koşan Ayşenur Demirci ikinci ve 23: 34 ile Semra Çelik üçüncü oldu.

10K'da şampiyonlar Murat Emektar ve Özlem Kaya Alıcı

Startı saat 09.15'de verilen 10K yarışında erkeklerde 30: 39'luk derece tutturan Murat Emektar zafere ulaştı. Emektar'ı 30: 46'lık derecesiyle Abdulhalik Çağıran ve 30: 55 ile Salih Teksöz takip etti. Kadınlarda ise ipi göğüsleyen isim 36: 02 ile koşan Özlem Kaya Alıcı oldu. Kürsüye çıkan diğer isimler 36: 16 ile Gamze Altuntaş ve 37: 57 ile Tuğçe Özkan oldu. 10K kategorisinde birinciler 20, ikinciler 15, üçüncüler 10, dördüncüler 8, beşinciler 6, altıncılar 5, yedinciler 4 ve sekizinciler ise 3 bin TL'lik para ödülü aldı.

10K kategorisinde yarışı 90 dakika içinde tamamlayanlar 2 Kasım'da yapılacak olan 47. İstanbul Maratonu'ndaki 15,5K koşusuna kayıt yaptırmak için gereken kriteri de yerine getirmiş oldu.

Yarışta 5K'da ve 10K'daki 13 farklı yaş kategorisinde ilk 3'e girmeyi başaran sporculara da kupa ve madalya takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

