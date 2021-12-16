Üye Girişi
İstanbulspor 1-0 - Son Dakika

İstanbulspor 1-0

16.12.2021 21:18
İstanbulspor 1-0

STAT: Yeni Adana StadyumuHAKEMLER: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan SultanoğluADANASPOR: Karacic - Donkor, Uğurcan, Evren, Fıratcan, Celil, Benasser, Hıfsullah İsmail, Ahmethan (Dk. 78 Muhammet), Ozegovic (90+3 Kingsley), Tetteh(Dk. 87 Bruns) İSTANBULSPOR: Alperen - Oğuzhan, Ologo (Dk.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu

ADANASPOR: Karacic - Donkor, Uğurcan, Evren, Fıratcan, Celil, Benasser, Hıfsullah İsmail, Ahmethan (Dk. 78 Muhammet), Ozegovic (90+3 Kingsley), Tetteh(Dk. 87 Bruns) İSTANBULSPOR: Alperen - Oğuzhan, Ologo (Dk. 70 Okan), Mehmet, Ali, Melih, Topalli (Dk. 70 Emir), Muammer (Dk. 84 Cajic), Eslem (Dk. 84 Ferhat), Ethemi (Dk. 78 Berkay), İbrahimGOL: Dk. 61 Donkor (Adanaspor)SARI KARTLAR: Ahmethan (Adanaspor), Mehmet (İstanbulspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

6'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Fıratcan pasını ceza sahası içindeki Celil'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.12'nci dakikada Eslem'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Kracic, son anda gole izin vermedi.28'nci dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Fıratcan, ortasını yaptı. Ozegovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.61'inci dakikada Adanaspor öne geçti. Kazanılan kornerde Celil ortasını yaptı, ceza sahası içinde Benasser'in vuruşunda top kaleci Alperen'den oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Donkor, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.90+3'üncü dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında, İbrahim pasını Berkay'a verdi. Berkay'ın vuruşunda kaleci Kracic topu son anda kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adanaspor sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.


- Kantarlıadana
İstanbulspor 1-0
İstanbulspor 1-0
İstanbulspor 1-0
İstanbulspor 1-0

Serdar Diyadin, İstanbulspor, Evren, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbulspor 1-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:56 Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi
20:45 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:53 Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
19:24 GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
19:09 Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı
18:45 Galatasaray'da Köksal Ünlü de istifa etti
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer'den tepki çeken paylaşım Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer'den tepki çeken paylaşım         
19:11
Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer         
16:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 21:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbulspor 1-0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement