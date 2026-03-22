İstanbulspor 1-0 Bodrum FK: Mağlubiyet - Son Dakika
İstanbulspor 1-0 Bodrum FK: Mağlubiyet

22.03.2026 18:19
İstanbulspor, Bodrum FK'ya 1-0 yenilerek 32. haftayı kayıpla kapattı. Gol Seferi'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Ajeti'nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferi'nin rakibini çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

12. dakikada Yunus'un sağ taraftan yerden pasında Vefa'nın ceza yayı sağından sert vuruşunda kaleci Bahri Can, sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Bodrum FK savunması topu uzaklaştırdı.

14. dakikada rakip ceza yayı solundan kazanılan serbest vuruşta Hotic'in vuruşunda top sol direğe çarparak auta gitti.

32. dakikada Yusuf Ali'nin ceza yayı gerisinden sert vuruşunda kaleci Bahri, meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

90+1. dakikada Bodrum FK'da Mustafa Erdilmen, Yusuf Ali Özer'e yaptığı müdahale sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Demirkıran, Mehmet Şengül, İbrahim Ethem Potuk

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadir (Demeaco Duhaney dk. 46), Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Tuncer, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (Phellipe Cardoso Araujo dk. 66), David Sambissa (Özcan Şahan dk. 46), Ömer Faruk Duymaz (Abdullah Dijlan Aydın dk. 67), Yusuf Ali Özer, Mario Krstovski (Alieu Cham dk. 74)

Yedekler: Mücahit Serbest, Muhlis Dağaşan, Demir Mermerci, Soner Salih Yavuz, İsa Dayaklı

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Mustafa Erdilman, Ahmet Aslan, Pedro Brazao (Berşan Yavuzay dk. 90+3), Dino Hotic (Osman Haqi dk. 80), Taulant Seferi, Ali Habeşoğlu (Ege Bilsel dk. 65)

Yedekler: Baran Demir, Gabriel Obekpa, Sirozhiddin Astanakulov, Adem Metin Türk, Alper Potuk, Yunus Tarhan, Enes Öğrüce

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Gol: Taulant Seferi (dk. 8) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Mustafa Erdilmen (dk. 90+1) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Turan Tuncer, Yusuf Ali Özer, Emrecan Uzunhan (İstanbulspor), Furkan Apaydın, Mert Yılmaz (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

