İstanbulspor 4-5 Yıllık Plan Yapıldı

- Osman Zeki Korkmaz: "Bugün İstanbulspor'un önümüzdeki 4-5 yılını inşa ettik"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz:

"Orta sahamızın dinamosu Modestas sezonu kapattı"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, sezon içinde birçok oyuncunun takımdan ayrılmasına rağmen iyi futbol oynadıklarını söyleyerek, "Biz bugün İstanbulspor'un önümüzdeki 4-5 yılını inşa ettik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Maçlar oynanıyor, kazanılıyor, kaybediliyor. İşin iç yüzünü pek açmıyoruz. Bugün ondan bahsedeceğim biraz. İstanbulspor ana karakteri diyeceğimiz birçok oyuncu ligden ayrıldı. Bugün sahaya çıkan kadroda 2 denemeden kadroya katılan oyuncu var. Transfer değil, deneme. Devre arasında 3 kaptanımızı birden Iğdır FK'ya sattık. Orta sahamızın dinamosu Modestas Vorobjovas sakatlandı ve sezonu kapattı. 4 hafta evvel sakatlandı. Bunu ilk kez burada söyledim. Mazeret üretmiyoruz. İstanbulspor uzak ara bu ligin en iyi futbol oynayan kulübü. Muadil bir takım dahi yok. Oyuncularımızı satıyoruz, eksik çıkıyoruz ama yine üstün oynuyoruz. Ligin en fazla gol beklentisi üreten takımıyız. En fazla gol atan takımıyız. Gol sayımıza yakın takımların fikstürlerine bakarsanız bizim ne kadar ciddi bir iş yaptığımız ortaya çıkar" diye konuştu.

"Camia olarak oynadığımız oyundan çok mutluyuz ve gururluyuz"

Sahada oynanan oyundan memnun olduğunu aktaran Korkmaz, "Şampiyon oluruz, play-off oynarız veya oynamayız. Bir üst lige çıkarız, çıkmayız. Ben bunların hiç biriyle ilgilenmiyorum. İzleyenlerin keyif aldığı bir İstanbulspor oluşturduğumuzu düşünüyorum. Biz bugün İstanbulspor'un önümüzdeki 4-5 yılını inşa ettik. Takımın karakteristik oyuncuları gitti fakat sahaya çıkıp iyi oynayan, eşi benzeri olmayan bir takım meydana getirdik. Bundan sonra ne olur? O yine futbolun cilvesi. Biz camiamız olarak oynadığımız oyundan çok mutluyuz ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.