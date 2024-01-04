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İstanbulspor 98. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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İstanbulspor 98. yıl dönümünü kutladı

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, kuruluşunun 98. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kutladı. Paylaşımda, İstanbulspor'un 98 yıldır İstanbul'un, Türkiye'nin ve Türk futbolunun kalbinde çarpan bir çınar olduğu vurgulandı. Ayrıca, futbol takımının eski ve yeni görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaşıldı.

İstanbulspor 98. yıl dönümünü kutladı
04.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, kuruluşunun 98. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "98 yıldır İstanbul'un, Türkiye'nin ve Türk futbolunun kalbinde çarpan bir çınar: İstanbulspor" denildi.

Ayrıca futbol takımının eski ve yeni görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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