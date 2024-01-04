11:56 •
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Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, kuruluşunun 98. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Sarı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "98 yıldır İstanbul'un, Türkiye'nin ve Türk futbolunun kalbinde çarpan bir çınar: İstanbulspor" denildi.
Ayrıca futbol takımının eski ve yeni görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaşıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor 98. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika