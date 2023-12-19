İstanbulspor Başkanı Takımı Sahadan Çekti

İstanbulspor’un evinde Trabzonspor’u ağırladığı Süper Lig’in 17. hafta maçının 74’üncü dakikasında, ev sahibi takımın başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımı sahadan çekti ve maç tamamlanamadı.

Süper Lig’in 15. haftasında da MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’un Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynadığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırmış ve olay sonrasında tutuklanmıştı.

Koca'nın saldırısı sonrasında liglere ara verilmiş ve müsabakalar bir hafta sonra yeniden başlamıştı.

Sarıalioğlu bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta takımını sahadan çekme kararını 68’inci dakikada Trabzonspor’un skoru 2-1’e getirdiği gol sonrasında aldı.

Onuachu’nun kaydettiği golün hemen öncesinde İstanbulsporlu Loshaj ile Trabzonsporlu Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde bir ikili mücadele yaşandı, mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı ve İstanbulspor penaltı bekledi.

Ancak pozisyon devam etti ve konuk ekip öne geçti.

Kısa bir süre sonra da İstabulspor Başkanı Sarıalioğlu sahaya indi ve oyuncularının soyunma odasına gitmesini istedi.

Birçok İstanbulsporlu futbolcu kulüp başkanlarını ikna etmeye çalıştı.

Fildişi Sahilli futbolcu Simon Deli, kulüp başkanın önünde diz çöktü ve maça devam etmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sahaya indi ve Sarıalioğlu ile görüştü.

Sarıalioğlu yoğun ısrara rağmen kararından vazgeçmedi.

Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.