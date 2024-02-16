İstanbulspor, Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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İstanbulspor, Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

İstanbulspor, Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. İstanbulspor, ligde geride kalan 25 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Antalyaspor ise 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 34 puan elde etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Antalyaspor 2-1 kazanmıştı.

16.02.2024 09:09  Güncelleme: 09:12
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Sarı-siyahlı takım, ligde geride kalan 25 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Trabzonspor mücadelesinden çekildiği için 3 puanı silinen İstanbulspor, haftaya 11 puanla son sırada girdi.

Ligde çıktığı son 4 maçta 1 puan alabilen İstanbul temsilcisinde Okan Erdoğan ve Florian Loshaj cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Antalyaspor ise 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 34 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 7. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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