İstanbulspor'dan 4-0'lık zafer - Son Dakika
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Spor

İstanbulspor'dan 4-0'lık zafer

Teknik direktör Korkmaz, özgün futbol ve galibiyetle taraftarları üzmeyeceklerini açıkladı.

30.11.2024 19:56
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Iğdır FK karşısında özgün futbollarını sahaya yansıttıklarını belirterek, "Bundan sonra bizi sevenleri asla bu derece üzmeyeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Son 6-7 haftada bizi sevenleri fazla üzdük. Sadece skor anlamında değil, oynadığımız oyunla da. İstanbulspor'un oyun kimliği var. Bundan uzak kaldık. Bizi sevenleri çok fazla üzdük. Bugün sahada futbolcu arkadaşlar, kim olduklarını hatırladılar. Bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Bundan sonra bizi sevenleri asla bu derece üzmeyeceğiz. İstanbulspor sahaya sadece sonuç almaya çıkan bir takım değil, özgün futbolunu oynamaya çıkan bir takım. O özgün futbolu sahaya yansıttık. Sonuç kendinden geldi. Bence yüreği bizle atanlar da bundan keyif aldı. Bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda grup halinde buhrana girdiklerini ifade eden Korkmaz, "Orada kötü oynadığımız maçlar var. Kendimiz gibi oynamadığımız maçlar var. Aralarda aleyhimize yapılan hatalar var, üst üste geldi. Birkaç haftadır kendi içimizde, saha dışındaki işleri düzelttik. Bütün kulüp halinde daha fazla birbirimizi anlamaya başladık. Mesela Özcan ağabeyin (Özcan Selimoğlu) müthiş kruvasanları var. Öyle kruvasanı hiçbir yerde yiyemezsiniz. Bu bile bu işin parçası. Biz birbirimizi daha fazla hissetmeye başladık. Futbolculara, 'Kendimiz önce ne olduğumuzu hatırlayalım sonra da sahadaki iş bizim için kolay' dedik. Bunu hatırladık" şeklinde konuştu.

Müsabakada 2 gol atan Emir Kaan Gültekin için ise Osman Zeki Korkmaz, "Ona yaptığım bir sayı da var. Kendisine söyledim. Yavaş yavaş oraya gidiyor. Bence Emir Kaan'ın yeri burası değil. Umarım kendi yerine hep beraber gideriz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbulspor'dan 4-0'lık zafer - Son Dakika

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