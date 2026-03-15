İstanbulspor'dan Acı Kayıp: Baran Alp Vardar Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbulspor'dan Acı Kayıp: Baran Alp Vardar Hayatını Kaybetti

15.03.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbulspor'un genç oyuncusu Baran Alp Vardar, kanser tedavisi sürecinde vefat etti. 20 yaşındaydı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, genç oyuncu Baran Alp Vardar'ın vefat haberini duyurdu. Sarı-siyahlı kulübün Süper Lig'de mücadele ettiği 2023-2024 sezonunda formasını giyen Baran Alp, sonrasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı. İstanbulspor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 20 yaşındaki futbolcuyu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıkları belirtilerek başsağlığı mesajı paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Baran Alp. Seni asla unutmayacağız. Canımız Baran Alp'in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güzelce Mezarlığı'nda defnedilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:30:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.