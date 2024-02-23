İstanbulspor Futbolcusu Florian Loshaj, TFF Fair Play Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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İstanbulspor Futbolcusu Florian Loshaj, TFF Fair Play Ödülü'nü Kazandı

İstanbulspor Futbolcusu Florian Loshaj, TFF Fair Play Ödülü\'nü Kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülleri'nin Ocak 2024 dönemi sahibi İstanbulspor'un futbolcusu Florian Loshaj oldu. Loshaj, rakibi Edouart Michut'un sakatlanma riskini önlemek için yaptığı centilmen hareketiyle ödüle layık görüldü.

23.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) düzenlediği Fair Play Ödülleri'nin Ocak 2024 dönemi sahibi belirlendi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ali Erten başkanlığında; Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ocak ayı değerlendirmelerini yaptı.

Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda İstanbulspor'un futbolcusu Florian Loshaj, "En Centilmen Futbolcu" kategorisinde ödül kazandı. TFF Fair Play ve Sorumluluk Kurulu, futbolcunun seçilme gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"10 Ocak 2024 tarihinde oynanan Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmasında, rakibi Edouart Michut'un kafaya çıkışı sonrasında ters düşmesini önleyerek olası büyük bir sakatlığın önüne geçtiği, ayrıca bu hareketini oyunun devam ediyor olmasına rağmen, önceliği rakibinin sakatlanma riskini önlemeye yönelik verdiği anlık bir kararla gerçekleştirdiği göz önüne alınarak İstanbulspor futbolcusu Florian Loshaj, Ocak 2024 ayının en centilmen futbolcusu ödülüne layık görülmüştür."

Kaynak: AA

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