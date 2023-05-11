İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu - Son Dakika
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İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu

11.05.2023 16:22

Kocaeli, Sakarya ve Kadıköy'de oynanacağı ileri sürülen İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını duyurdu.

10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç yapılmasını yasaklamıştı. Bu karar sonrası Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor- Galatasaray maçının adresi merak konusu olmuştu. TFF, kritik maç için açıklamada bulundu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI'NDA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı.

MAÇ 16 MAYIS'TA OYNANACAK

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 16 Mayıs'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu - Son Dakika


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