İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu

10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç yapılmasını yasaklamıştı. Bu karar sonrası Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor- Galatasaray maçının adresi merak konusu olmuştu. TFF, kritik maç için açıklamada bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na alındığını açıkladı.
Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 16 Mayıs'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
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