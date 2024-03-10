Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada sol kanattan Jackson'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Loshaj'ın penaltı noktası önünden uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
35. dakikada Gökhan Gül'ün savunma arkasına attığı pasta Hajradinovic, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazında Nuno da Costa'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çeldi.
38. dakikada orta alanda Aytaç Kara'nın pas hatası sonucunda topu kapan Emrehan Gedikli, meşin yuvarlakla beraber ceza sahası içine kadar ilerledi. Emrehan'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Giannotis meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Hakan Yemişken, Salih Mazlum
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Deli, Duhaney, Loshaj, Eslem Öztürk, Sambissa, Mamadou, Jackson, Emrehan Gedikli (İzzet Topatar dk. 45+1)
Yedekler: Murat Uğur Eser, Mücahit Serbest, Vefa Temel, Enver Sarıalioğlu, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı, Ali Yaşar, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Rochinha, Hajradinovic, Fall, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Zai, Oğulcan Çağlayan, Emre Gedik, Selim Dilli, Porozo, Sadiku, Bastien, Taylan Aydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gol: Loshaj (dk. 25) (İstanbulspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Emre Turan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Hakan Bozkurt, Gürkan Alver, Hasan Küçcük ve Muhammet Çavuşoğlu oldu.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında oynanan Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, hakemlerin kulübün emeklerini hiçe saydığını belirterek TFF'yi göreve çağırdı.
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı, Kayseri'de gerçekleştirildi. 870 metre uzunluğundaki pistte 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı. Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu. Ödüller, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen ve sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın bıyık bırakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da her iki takım da gol bulamayınca maç berabere tamamlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?