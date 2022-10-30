Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın tepkisini konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın tepkisini konuşuyor

30.10.2022 23:14

İstanbulspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonunda son haftaların tepki toplayan ismi Altay Bayındır'ı tribünlere alkışlattı. Deneyimli hocanın, tribünlere kendisini işaret ettiği sırada ise genç eldivenin yüzündeki mutsuz ve mahçup ifade sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı taraftarlar Altay'ın bu durumdan memnun olmadığını söylerken, bazıları ise mahçup olduğu için tepkisiz durduğunu belirtti.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un tribünlerden Altay Bayındır için destek istemesi tartışma konusu oldu.

RENNES MAÇINDA ISLIKLANMIŞTI

Son haftalarda performansı tartışılan Altay Bayındır, Rennes maçında ıslıklanmıştı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında taraftarlara sert çıkışan Jorge Jesus adeta "Islıklamaya devam ederseniz, ben giderim." mesajı vermişti.

JORGE JESUS, ALTAY'A DESTEK İSTEDİ

İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus, Altay Bayındır'ı yanına alarak genç eldiven için tribünlerden destek istedi. Ancak Altay'ın yüz ifadesi sosyal medyada taraftarı ikiye böldü. Bazı taraftarlar Altay'ın bu durumdan mutsuz olduğunu belirtirken, bazı taraftarlar ise mahçup olduğu için yüzünün gülmediğini belirtti.

Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın yüz ifadesini konuşuyor
Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın yüz ifadesini konuşuyor
YORUMLAR
500
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin neden kaybetmediğini açıkladı: Bencillik yok Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin neden kaybetmediğini açıkladı: Bencillik yok Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi

Altay Bayındır, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın tepkisini konuşuyor - Son Dakika


Son Dakika
00:24 Futbolcu Emre Mor'un İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay canlı yayında tepki gösterdi
00:03 Rusya'nın çekildiği tahıl koridorunda Türkiye'nin araya girmesi işe yaradı! BM ve Ukrayna tarafları arasında anlaşma sağlandı
23:34 Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin neden kaybetmediğini açıkladı: Bencillik yok
23:18 Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan ismiydi! Sadettin Teksoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi
23:07 Meteorolojiden kritik uyarı! 9 ilimizde toz taşınımı yaşanacak
23:09 Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın tepkisini konuşuyor
22:28 Emekliler merakla enflasyon rakamlarını bekliyor! Yeni formülle en düşük emekli maaşı netleşti
22:27 Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi
22:03 Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti
19:08 Hindistan'da çöken köprü faciasında bilanço artıyor: En az 90 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2022 02:49:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın tepkisini konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement