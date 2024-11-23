Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Ferhat Çalar
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Alperen Arslan (Dk. 70 Enes Savucu), Berat Yaman (Dk. 87 Eray Şişman), Emircan Bayrakdar, Burak Efe Yaz (Dk. 82 Nuri Fatih Aydın), Ferhat Canlı, Atakan Müjde (Dk. 87 Metehan Ünal), Cengizhan Akgün (Dk. 46 Umut Tanış), Mert Miraç Altıntaş
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 76 Ali Yaşar), Tuncer Duhan Aksu, Diarra (Dk. 57 Vefa Temel), Muammer Sarıkaya (Dk. 71 Abdullah Dıjlan Aydın), Kubilay Sönmez, Loshaj (Dk. 72 Kerem Şen), Jackson (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Emir Kaan Gültekin
Goller: Dk. 11 ve 49 Okan Erdoğan, Dk. 40 Diarra, Dk. 76 Yusuf Ali Özer (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 90 Nuri Fatih Aydın (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 18 Muammer Sarıkaya, 45+2 Fatih Tultak (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 69 Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendi.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Malatya'da Farkla Kazandı - Son Dakika
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