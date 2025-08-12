Trendyol 1. Lig takımlarından Uğur Okulları İstanbulspor, Trabzonspor altyapısından orta saha oyuncusu Ömer Faruk Duymaz'ı kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Faruk Duymaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Ömer Faruk Duymaz." denildi.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor Ömer Faruk Duymaz'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
