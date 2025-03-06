İstanbulspor, Sakaryaspor'u 3-0 Reddetti - Son Dakika
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İstanbulspor, Sakaryaspor'u 3-0 Reddetti

İstanbulspor, Sakaryaspor\'u 3-0 Reddetti

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

06.03.2025 18:17
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Diarra'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada İstanbulspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Emir Kaan Gültekin vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

60. dakikada ceza sahasında topu kapan Krstovski, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Şengül

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadir, Duhan Aksu (Demeaco Duhaney dk. 82), Fatih Tultak, Okan Erdoğan, David Sambissa (İsa Dayaklı dk. 68), Abdullah Dıjlan Aydın, Kerem Şen (Yiğit Fidan dk. 81), Emir Kaan Gültekin, Diarra (Şeref Özcan dk. 74), Mario Krstovski (Yusuf Ali Özer dk. 74)

Yedekler: Halil Yitmez, Kubilay Sönmez, Enver Azmi Sarialioğlu, Özcan Şahan, Cham

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Nicolas Nkoulou, Rayane Aabid, Emre Demir (Gael Kakuta dk. 46), Engin Can Aksoy (Muhammed Himmet Ertürk dk. 46), Burak Altıparmak (Nsana Simon dk. 81), Burak Çoban, Ognjen Ozegovic (Ömer Şişmanoğlu dk. 46), Mendy Mamadou (Atanas Kabov dk. 46)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Batuhan Çakır, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Diarrra (dk. 23), Emir Kaan Gültekin (dk. 28), Mario Krstovski (dk. 60) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Abdullah Dıjlan Aydın (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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