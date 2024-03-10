İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: 'Zihni çürümüş, başka dürtülerle hareket eden tüm kurumlar en kısa zamanda Türk futbolundan silinecek'

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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 2-1 mağlup oldukları Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Zihni çürümüş, başka dürtülerle hareket eden tüm kurumlar en kısa zamanda Türk futbolundan silinecek. Türk futbolunun büyük bir değişime ihtiyacı var. Bu değişimde de biz başrolü oynayacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşan İstanbulspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı müsabakada 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Geçen haftadan 4 eksikle bu maça hazırlandık. Bunu mazeret olarak söylemiyorum ama bir şeylerin de altını çizmemiz lazım. Çünkü Türk futbolunda bazı şeyler can sıkıcı olmaya başladı. Beklediğim gibi ilk yarısı sonunda 1-0 öndeydik. İlk 45 dakikada da baskındık" dedi.

"Başkaları da plan yapınca hazırlanamıyoruz"

Maçla alakalı hakem kararlarına dair açıklamalar yapan Korkmaz, "İlk yarı bittikten sonra maçın hakemi, Alp Arda'yı merdivende yakalayıp, zaman geçirme diye uyardı. Alp Arda da hakeme, 'Hocam, ilk yarı nasıldı' diye sordu. Hoca çok iyi olduğunu söyledi. Çok iyiyse niye uyarıyorsun? Çünkü kafanda başka şeyler var. Başka dürtülerle çıkıyorsun ikinci yarıya. İkinci yarı için Kasımpaşa, topu bizim yarı sahamızda daha çok tutmak için plan yapıyordu. O plana hazırlanıyoruz biz içeride. Fakat başkaları da topu bizim yarı sahada tutmak için plan yapınca ona hazırlanamıyoruz maalesef. Benim kart gördüğüm pozisyon öncesinde bir faul var, Mendy Mamadou'nun boynu çıkacaktı. Oyun devam ediyor. Çünkü niye? İstanbulspor rakip yarı sahada kalmasın, topu hemen hızlıca buraya geçirmek lazım. Bunu rakip takım ve takip teknik adam da düşünüyor ama başkaları da düşünüyor" diye konuştu.

"Zihni çürümüş, başka dürtülerle hareket eden tüm kurumlar, en kısa zamanda Türk futbolundan silinecek"

Türk futboluna zarar veren zihniyetler olduğunu ve bunların olmaması gerektiğini ifade eden Osman Zeki Korkmaz, "Türk futbolunda İstanbulspor kalır ve kalacak. İstanbulspor'u yöneten zihniyet Türk futbolunda kalıcı ve olumlu değişimde belirleyici olacak. Fakat zihni çürümüş, başka dürtülerle hareket eden tüm kurumlar en kısa zamanda Türk futbolundan silinecek. Türk futbolunun büyük bir değişime ihtiyacı var. Bu değişimde de biz başrolü oynayacağız. 'Bir takım zaten düştü, bari başka şeylere engel olmasın' denilerek maç mı yönetilir? 64. dakikada oyunu yavaşlattı diye sarı kart gören başka bir kaleci var mı Süper Lig'de? Bugünden sonra bir tane daha olsun, o zaman gösterin bana. Bu çürümüş zihinlere yazık, içimizde bulunmamaları lazım. Bu kadar üst seviyede bir organizasyona yakışmıyorlar. İstanbulspor'un zaten düştüğüne ve rahat oynadığına dair bir algı var. Biz, her maça bu lig bitmeyecekmiş gibi hazırlanıyoruz. İstanbulspor rahat çıkıyor diye bir şey yok. Kasımpaşa bizden daha rahat. Ne iddiası var ligde? Biz bunu yönetirken kimseden ayrımcılık beklemiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe ve Galatasaray camialarından rica ediyorum, bu maça baksınlar"

Şampiyonluk yarışı içerisinde işlerin daha da kötü noktaya gideceğini öne süren Korkmaz, Fenerbahçe ve Galatasaray camialarının da bu maça bakmalarını istedi. sarı-siyahlıların teknik direktörü, "Şampiyonluk yarışı kızıştıkça daha büyük hatalar olacak ve insanların tepkisi bizim gibi olmayacak. Fenerbahçe ve Galatasaray camialarından rica ediyorum, bu maça baksınlar. Maçı yöneten zihniyete baksınlar ve gardlarını alsınlar. Türk futbolunda iş sıkıntıya gidiyor artık. Bizler var olacağız, çürümüşler temizlenecek" şeklinde konuştu.

"Süper Lig kulüplerinin toplu bir tepki koyması gerekiyor"

Konuyla ilgili bir çözüm önerisi olup, olmadığına dair soruyu da yanıtlayan Osman Zeki Korkmaz, "Çözüm önerim şöyle; bu sosyal bir hadise. Herkes kendi maçından sonra kendi pozisyonuyla ilgili konuşursa herkes kendi şikayetini yapmış olur. Süper Lig kulüplerinin toplu bir tepki koyması gerekiyor. Ecmel Başkan, tüm toplantılarda sesi gür çıkan uzak ara tek başkan. Gazeteye haber yaptırıp, maçtan sonra basın sözcüsünü konuşturan pek çok kişi orada sesini bile çıkarmıyor. Olay penaltı, faul falan değil. Maçta ince ince top bir tarafta tutuluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir şeyden korkmayız"

Mental olarak kopmadıklarını fakat böyle bir algıyla hareket edildiğini söyleyen Korkmaz, "Biz var olmaya devam edeceğiz. Var olurken de katma değer üreteceğiz. Bir şeyden de korkmayız. Oyuncuların mental kopuşuna izin vermeyiz ve olmadığını da görüyorsunuz sahada. İnsanlar bizim koptuğumuzu düşünerek başka şekilde hareket ediyorlar. Çok rahatsız olmaya başladık. Biz kendimizi değiştiririz, yenileriz ama başka şeyleri de değiştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL