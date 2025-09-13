İstanbulspor, Ümraniyespor\'u 4-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mücahid Adem Çelebi, Sabri Öğe
İstanbulspor: İsa Doğan, Demeaco Duhaney (Yunus Bahadir dk. 72), Michael Ologo, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Vefa Temel dk. 78), Vorobjovas, Mendy Mamadou (David Sambissa dk. 60), Florian Loshaj (Alieu Cham dk. 78), Abdullah Dıjlan Aydın (İsa Dayaklı dk. 72), Yusuf Ali Özer, Mario Krstovski
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül (Yusuf Deniz Şaş dk. 87), Serkan Göksu (Toheeb Kosoko dk. 87, Atalay Babacan, Cebio Soukou, Benny, Engjell Hoti (Barış Ekincier dk. 62), Jurgen Bardhi
Goller: Mario Krstovski (dk. 19 ve 42), Florian Loshaj (dk. 52), Vefa Temel (dk. 90)
Sarı kartlar: Abdullah Dıjlan Aydın (İstanbulspor), Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor) - İSTANBUL
