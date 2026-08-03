İşte A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar - Son Dakika
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İşte A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların statları açıklandı. İşte detaylar...

UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu.

BELÇİKA MAÇI İZMİR'DE

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı.

FRANSA MAÇI ATLANTIQUE STADYUMU'NDA

Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler, bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İşte A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar - Son Dakika

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