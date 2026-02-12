İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Burnley, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-2 mağlup ederek 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Crystal Palace, 17 ve 33. dakikalarda Jorgen Strand Larsen'in golleriyle 2-0 öne geçti. Burnley, 40. dakikada Hannibal Mejbri'nin golüyle farkı bire indirdi.
44. dakikada Jaidon Anthony skoru 2-2'ye getirdi. Bu golden yalnızca üç dakika sonra Jefferson Lerma'nın kendi kalesine attığı golle Burnley öne geçti. Konuk ekip, 7 dakika içinde bulduğu 3 golle maçı çevirdi ve ilk yarıyı 3-2 üstün tamamladı. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Burnley sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Burnley, ligde 16 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükseltti. Crystal Palace ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Burnley, Chelsea deplasmanına gidecek. Crystal Palace ise sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek.
Son Dakika › Spor › İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?