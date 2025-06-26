İstiklalspor Kulüp Başkanı Akarca: "2. Lig'de de hedefimiz büyük" - Son Dakika
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İstiklalspor Kulüp Başkanı Akarca: "2. Lig'de de hedefimiz büyük"

İstiklalspor Kulüp Başkanı Akarca: "2. Lig\'de de hedefimiz büyük"
26.06.2025 10:13  Güncelleme: 10:18
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İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, yeni sezonda mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, Kahramanmaraşlı vatandaşlar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverlerden takımlarına sahip çıkarak destek beklediklerini söyledi.

İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, yeni sezonda mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, Kahramanmaraşlı vatandaşlar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverlerden takımlarına sahip çıkarak destek beklediklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta İstiklalspor Kulübü, hem futbolda hem de basketbolda yeni şampiyonluklar için kollarını sıvadı. 6 Şubat depremlerinde 14 sporcusunu kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon hem futbolda hem de basketbolda mücadele ettiği liglerden zaferle ayrıldı. Zorlu sürecin ardından gösterdiği performansla hem futbolda hem de basketbolda şampiyonluklar yaşayan İstiklalspor, her iki branşta da bir üst lige yükselmeyi başardı.

"Çok büyük ilerleme kat ettik"

İstiklalspor Kulüp Başkanı Akarca, elde edilen başarılara ve gelecek sezon hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Akarca, "6 Şubat depremlerinde 14 sporcusunu şehit vermiş bir kulüp olarak o günden bu yana çok büyük ilerleme kat ettik. Geçtiğimiz sezon çifte şampiyonluk yaşadık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ı ziyaretinde İstiklalspor'un başarısından övgüyle bahsettiğini de hatırlatan Akarca, bu başarının ulusal ölçekte de yankı bulduğunu belirtti. Akarca, "Kurulduğu yıl hem futbolda hem basketbolda şampiyonluk yaşayan bir takımız. Bu bilinçle 2. Lig'de de hedefimiz büyük. Taraftarlarımızdan yanımızda olmalarını bekliyoruz. Kombine satışlarımız başladı. 4 bin kişilik tribünümüzün 2 bin koltuğunu kombine ettik. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından destek bekliyoruz" dedi.

Ayrıca, takım ruhunun ve şehrin birlikteliğinin pekişmesi amacıyla 4-5 Temmuz'da "İstiklal Yılı Etkinlikleri" düzenleyeceklerini duyuran Akarca, bu kapsamda dört sanatçının sahne alacağı konserlerle şehrin coşkusunu daha da artıracaklarını söyledi. Akarca, tüm hemşehrilerini etkinliklere katılmaya ve takıma destek vermeye davet etti.

İstiklalspor'un bu başarı yolculuğunda yalnız olmadığını belirten Akarca, "İlk günden beri her zaman yanımızda olan destekçilerimiz vardı. Özellikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel'in vizyonu ve liderliği sayesinde bu noktaya geldik. Başta Fırat Görgel başkanımız olmak üzere tüm iş insanlarımıza ve sponsorlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diyerek destekçilere olan minnettarlığını dile getirdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Basketbol, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstiklalspor Kulüp Başkanı Akarca: '2. Lig'de de hedefimiz büyük' - Son Dakika

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