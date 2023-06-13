İsveçli Kadın Milli Futbolcular Cinsiyetlerini Kanıtlamak İçin Cinsel Organlarını Göstermek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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İsveçli Kadın Milli Futbolcular Cinsiyetlerini Kanıtlamak İçin Cinsel Organlarını Göstermek Zorunda Kaldı

İsveçli Kadın Milli Futbolcular Cinsiyetlerini Kanıtlamak İçin Cinsel Organlarını Göstermek Zorunda Kaldı

13.06.2023 17:54

İsveç eski kadın milli takımı kaptanı Nilla Fischer, 2011 Kadınlar Dünya Kupası sırasında İsveçli kadın futbolcuların, kadın olduklarını kanıtlamak için bir grup sağlık çalışanına cinsel organlarını göstermek zorunda olduklarını açıkladı. Fischer, takımın ortamının 'güvenli' hissettirdiğini, ancak DNA üzerinden cinsiyetleri belirlemek için bazı testlerinin kullanılabileceği halde oyuncuların neden özel bölgelerini göstermeleri gerektiğinin belirsiz olduğunu belirtti. Cinsiyet testleri, Ekvator Gine takımının üç erkek üyesi olan Genoveva Anonma, Slimata Simpore ve Biliguisa Simpore hakkındaki iddiaların ardından Nijerya, Güney Afrika ve Gana tarafından yapılan iddiaların ardından yapıldı.

İsveç eski kadın milli takımı kaptanı, 2011 Kadınlar Dünya Kupası sırasında İsveçli kadın futbolcuların, kadın olduklarını kanıtlamak için bir grup sağlık çalışanına "cinsel organlarını göstermek" zorunda olduklarını açıkladı.

Ülkesi adına 194 kez oynayan 38 yaşındaki eski stoper Nilla Fischer, takım doktoru adanı bir fizyoterapiste cinsel organlarını gösterdiklerini söyledi.

İsveçli kadın milli futbolcular kadın olduklarını ispatlamak için cinsel organlarını sağlık ekibine göstermek zorunda kaldı

Fischer, "Bize önümüzdeki günlerde 'aşağıda' tıraş olmamamız ve doktora cinsel organlarımızı göstermemiz gerektiği söylendi" dedi.

Fischer, takımın ortamının "güvenli" hissettirdiğini, ancak DNA üzerinden cinsiyetleri belirlemek için bazıtestlerinin kullanılabileceği halde oyuncuların neden özel bölgelerini göstermeleri gerektiğinin belirsiz olduğunu belirtti.

Fischer, İsveç haber kuruluşu Aftonbladet'e "Ne yapmam gerektiğini anlıyordum ve hızla antrenman pantolonunu ve külotu aynı anda aşağı çekiyordum" dedi.

"Fizyoterapist başıyla onaylar ve 'Evet' der, ve sonra kapımın önünde sırtı bana dönük duran doktora bakar," dedi. "Takımımızdaki herkes kontrol edildiğinde, yani vajinalarını sergilediğinde, takım doktorumuz İsveç kadın milli futbol takımının sadece kadınlardan oluştuğunu onaylıyordu."

Cinsiyet testleri, Ekvator Gine takımının üç erkek üyesi olan Genoveva Anonma, Slimata Simpore ve Biliguisa Simpore hakkındaki iddiaların ardından Nijerya, Güney Afrika ve Gana tarafından yapılan iddiaların ardından yapıldı.

2011'deki İsveç'in takım doktoru Mats Börjesson, FIFA'nın Ekvator Gine takımı hakkındaki iddiaların ardından cinsiyet kontrollerini talep ettiğini söyledi.

"Sportif dünya, kızların tüm hayatları boyunca eğitim alıp sonra birinin mantıksız bir avantajla gelmesini engellemek için adil bir ortam yaratmaya çalıştı," dedi, Telegraph'a göre.

FIFA'nın 2011 turnuvası sırasında cinsiyet testlerini talep ettiği, ancak Fischer'in kitabında tarif ettiği spesifik fiziksel muayeneyi yaptırmalarını istemediği anlaşılmaktadır.

"Dünya yönetim organı, Nilla Fischer'in son yorumlarını ve 2011 Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç milli takımı tarafından yapılan cinsiyet doğrulama testleri hakkındaki deneyimlerini not ettik" dedi, bir açıklamada belirtildi.

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Son Dakika Spor İsveçli Kadın Milli Futbolcular Cinsiyetlerini Kanıtlamak İçin Cinsel Organlarını Göstermek Zorunda Kaldı - Son Dakika


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