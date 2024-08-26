İsveçli Teknik Direktör Sven-Goran Eriksson Hayatını Kaybetti

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UZUN süredir kanser tedavisi gören İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde IFK Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio, Sampdoria, Leicester City ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli takım düzeyinde ise İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.

Kanserle olan mücadelesini kaybeden dünyaca ünlü teknik adam Sven-Goran Eriksson, hastalığını öğrendiği ilk zamanlarda "Çok ciddi bir hastalığım var. En iyi ihtimalle bir yıl, en kötü ihtimalle ise daha az bir ömrüm kaldı. Kesin olarak bir şey söylemek imkansız, bu nedenle düşünmemek daha iyi. Elimden geldiğince dayanacağım. Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün" açıklamasını yapmıştı.

Eriksson geçtiğimiz günlerde ise "Beni, yapabileceği her şeyi yapmaya çalışan pozitif bir insan olarak hatırlamanızı umuyorum. Her şey için teşekkürler, koçlar, oyuncular, seyirciler, harikaydı. Kendinize ve hayatınıza iyi bakın. Hoşça kalın" diye konuşmuştu.

Teknik adamlık kariyerinde birçok kupa kazanma başarısı gösteren İsveçli futbol adamı; 1 İtalya Serie A Ligi, 3 Portekiz Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 2 İsveç Kupası gibi zaferler elde etmişti.

Eriksson, son olarak İsveç 3'üncü Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş ancak Şubat 2023'te sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.