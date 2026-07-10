İsviçre, Arjantin'e Karşı Çeyrek Finalde - Son Dakika
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İsviçre, Arjantin'e Karşı Çeyrek Finalde

10.07.2026 22:21
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Teknik direktör Murat Yakın, Arjantin'e karşı iyi bir futbol sergileyeceklerini açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, rakibin alanlarını daraltarak iyi bir futbol ortaya koyacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Kansas City Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Murat Yakın, Arjantin karşısında birçok farklı taktik anlayışla sahada olacaklarını vurguladı.

Özellikle uygulamaları gereken bir taktik olduğunun altını çizen 51 yaşındaki teknik adam, "Sahaya çıkıp kolektif bir şekilde oynamamız gerekiyor. Rakibin pas yollarını kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Son dünya şampiyonuna karşı oynayacağız, bu yüzden sahada gerekeni yapmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, daha zeki olmalıyız, kompakt oynamalıyız, alanları daraltmalıyız ki fazla boş alan kalmasın. Tabii ki kendi futbolumuzu da oynayacağız. Topa sahip olduğumuzda çok fazla aksiyon içinde olacağız, oyunumuzu oynamaya çalışacağız ve rakibe top bırakmamaya çalışacağız. " ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin 72 yıl sonra çeyrek finalde boy göstermesi hakkında da konuşan Murat Yakın, şunları söyledi:

"72 yıl sonra İsviçre'yi bu noktada temsil etmek, dünya şampiyonuna karşı oynamak beni gururlandırıyor. Ama dediğim gibi buraya sadece burada olmak için gelmedik, turu geçmek istiyoruz. Johan Manzambi maalesef oynayamayacak. Antrenmanlara katılamadı. Arjantin'e karşı kendi oyun stilimizle oynayacağız ve sahada neler yapacağımızı göstereceğiz."

Granit Xhaka: "Artık daha iyiyiz ve umarım iyi bir sonuç alırız"

Teknik direktör Murat Yakın'la birlikte basın toplantısında konuşan kaptan Granit Xhaka, Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamanın ayrıcalık olduğunu belirtti.

İlk kez 2014 yılında Dünya Kupası'nda forma giydiğini vurgulayan deneyimli futbolcu, "O zaman deneyimli değildim, şimdi çok daha farklı. 2014'te Arjantin'e karşı oynadığımız maçta uzatmaların son dakikalarında gol yedik. O gün iyi oynamıştık. 12 yıl sonra tekrar buradayız ve maçı kazanmaya çalışacağız. Bu takım daha farklı. Farklı bir mantaliteye sahibiz, iyi bir jenerasyonumuz var. İsviçre futbolu gelişti ve Arjantin'i zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Sadece şimdiki turnuvada değil, son yıllarda yaptığımız çalışmalarla da güçlendik." açıklamasını yaptı.

Arjantin'in farklı bir oyun tarzı olduğunun altını çizen Xhaka, "Onları analiz ettik. Kendi oyunumuzu oynamalıyız, çok fazla koşmalıyız, kolektif olmalıyız ve iyi savunma yapmalıyız. Ancak doğru anlarda da tehlikeli olmaya çalışacağız. Biz sadece sahaya odaklanıyoruz. Galibiyetler bizi daha da motive ediyor. Bu duygular gerçekten çok güzel. Arjantin gibi büyük bir takıma karşı kendimizi göstereceğiz. 2014'teki gibi değil, artık daha iyiyiz ve umarım iyi bir sonuç alırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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