İsviçre, Arjantin'e Karşı Hazır - Son Dakika
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İsviçre, Arjantin'e Karşı Hazır

10.07.2026 22:35
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Denis Zakaria, Arjantin ile çeyrek finalde büyük oynamaları gerektiğini vurguladı.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek İsviçre'de savunma oyuncusu Denis Zakaria, "Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağımızı biliyoruz, onları yenmek için çok büyük oynamamız gerekiyor." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı Kansas City Stadyumu'nda açıklamalarda bulunan Zakaria, takım olarak iyi bir konumda olduklarını ve herkesin İsviçre'ye saygı duyduğunu söyledi.

Yeni bir başarıya imza atmak ve maçı kazanmak istediklerinin altını çizen 29 yaşındaki futbolcu, "Ben bir takım oyuncusuyum. Takıma katkıda bulunduğum ve yüksek performansı sergilediğim için mutluyum. İsviçre için burada olmanın, bu aşamada bulunmanın tarihi bir an olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağımızı biliyoruz, onları yenmek için çok büyük oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin dünyanın en iyi futbolcularından birisi olduğunu vurgulayan Zakaria, şunları kaydetti:

"Onu durdurmak zor ama bizim kalitemiz var. Bunun için gerekli oyunculara sahibiz. Bunu turnuvada gösterdik. Messi ve Arjantin'i durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Messi gibi bir oyuncuyu savunmak zor, saha içinde sürekli hareket halinde ve sabit bir pozisyonu yok. Messi'yi durdurmak için her oyuncunun sahada elinden geleni yapması gerekiyor. Sadece Messi'ye odaklanmamalıyız çünkü Arjantin büyük bir takım ve her oyuncusu çok kaliteli. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynamak hiçbir zaman kolay değildir. Mükemmel bir maç çıkarmalıyız. Hakem konusuna gelince, açıkçası pek umurumda değil, kendi futbolumuza, sahada yapacaklarımıza odaklanıyoruz."

Kaynak: AA

Arjantin, İsviçre, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsviçre, Arjantin'e Karşı Hazır - Son Dakika

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