Milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu oldu

29.08.2022 16:06
Milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu oldu

İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen yarışta Urla Deniz Kulübünün sporcusu Artun'un, erkekler 15 yaş altında dünya şampiyonu olduğu belirtildi. Milli sporcunun 17 yaş altı kategorisinde ise 8. sırayı aldığı ifade edildi.

Kızlarda, Ada Tan'ın 15 yaş altı kategorisinde üçüncü, 17 yaş altı kategorisinde ise dördüncü olduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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