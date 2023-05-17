İsviçre'nin eski antrenöründen Balotelli için zehir zemberek sözler: Her şeyi mahvediyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İsviçre'nin eski antrenöründen Balotelli için zehir zemberek sözler: Her şeyi mahvediyor

İsviçre'nin eski antrenöründen Balotelli için zehir zemberek sözler: Her şeyi mahvediyor

17.05.2023 21:49

İsviçre Milli Takımı eski antrenörü Michel Pont, Sion formasını terleten eski Adana Demirsporlu Mario Balotelli için çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Pont, "Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir lider, kabul edilemez. Ben kendisine katlanamıyorum. Sion'un bir zombisi var. O her şeyi mahvediyor" ifadelerini kullandı.

İsviçre Ligi takımlarından Sion'da forma giyen Mario Balotelli, yeni düşmanlar ediniyor. Futbol dünyasında atışmadığı teknik direktör kalmayan Balotelli'ye İsviçre Milli Takımı eski antrenörü Michel Pont'tan taş geldi.

"BÖYLE BİR LİDER KABUL EDİLEMEZ"

Sporx'te yer alan habere göre; Michel Pont, "Sion'un sahada bir zombisi var ve o da Mario Balotelli. Her şeyi mahvediyor. Takımın tamamına zombi derseniz, bu kesinlikle doğru olmaz. Takımdaki tek zombi Balotelli'dir. Onu kaptanları yapmaya devam etmeleri mümkün değil. Kulüpteki atmosferi mahvediyor. O, gerçekten herkesi çok sinirlendiriyor. Onu, FC Sion gibi bir takımda oynatmak hiç doğru değil" dedi.

Düşmanları çoğalıyor! Balotelli için ağza alınmayacak sözler

"ONA KATLANAMIYORUM"

Balotelli'nin takımı bozduğunu söyleyen Pont, "Şahsen Balotelli'ye daha fazla katlanamıyorum. Kulübün içinde takım arkadaşları onu takdir ediyor ve teknik ekip ona çok fazla saygı gösteriyor ve sempati duyuyor. Ancak, ona güvenen herkes sert bir duvara tosladı" ifadelerini kullandı.

2024'TE BOŞA ÇIKIYOR

Sion'da şu ana dek 19 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 6 kez gol sevinci yaşadı. Mario Balotelli'nin Sion ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

YORUMLAR
500
Düşmanları çoğalıyor! Balotelli için ağza alınmayacak sözler Düşmanları çoğalıyor! Balotelli için ağza alınmayacak sözler

Mario Balotelli, Balotelli, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsviçre'nin eski antrenöründen Balotelli için zehir zemberek sözler: Her şeyi mahvediyor - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Hakan ve İlkay karşı karşıya! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City
23:38 Sarıgül canlı yayında Sinan Oğan'a çağrı yaptı: Kendine yakışan kararı vereceğine inanıyorum
23:20 Beyaz Saray'dan 2. tura kalan seçimlerle ilgili ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız
23:11 M.City-R.Madrid maçı öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! Bu hatanın özrü yok
22:45 111 yıl önce batan Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi
22:44 Bakan Soylu: Türkiye'de bir anket mafyası var, Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor
22:14 Süper Lig'deki İtalyan derbisinde gol yağmuru! Montella, Pirlo'yu üzdü
22:10 İşte Meclis'in en genç milletvekilleri! 4'ü AK Parti'den 1'i Yeşil Sol Parti'den
22:08 İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu
22:01 Seçimde kimseyi desteklemeyeceklerini söyleyen Perinçek, 1 haftada ağız değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 00:02:39. #1.13#
SON DAKİKA: İsviçre'nin eski antrenöründen Balotelli için zehir zemberek sözler: Her şeyi mahvediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement