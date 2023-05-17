İsviçre'nin eski antrenöründen Balotelli için zehir zemberek sözler: Her şeyi mahvediyor

İsviçre Ligi takımlarından Sion'da forma giyen Mario Balotelli, yeni düşmanlar ediniyor. Futbol dünyasında atışmadığı teknik direktör kalmayan Balotelli'ye İsviçre Milli Takımı eski antrenörü Michel Pont'tan taş geldi.

"BÖYLE BİR LİDER KABUL EDİLEMEZ"

Sporx'te yer alan habere göre; Michel Pont, "Sion'un sahada bir zombisi var ve o da Mario Balotelli. Her şeyi mahvediyor. Takımın tamamına zombi derseniz, bu kesinlikle doğru olmaz. Takımdaki tek zombi Balotelli'dir. Onu kaptanları yapmaya devam etmeleri mümkün değil. Kulüpteki atmosferi mahvediyor. O, gerçekten herkesi çok sinirlendiriyor. Onu, FC Sion gibi bir takımda oynatmak hiç doğru değil" dedi.

"ONA KATLANAMIYORUM"

Balotelli'nin takımı bozduğunu söyleyen Pont, "Şahsen Balotelli'ye daha fazla katlanamıyorum. Kulübün içinde takım arkadaşları onu takdir ediyor ve teknik ekip ona çok fazla saygı gösteriyor ve sempati duyuyor. Ancak, ona güvenen herkes sert bir duvara tosladı" ifadelerini kullandı.

2024'TE BOŞA ÇIKIYOR

Sion'da şu ana dek 19 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 6 kez gol sevinci yaşadı. Mario Balotelli'nin Sion ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.