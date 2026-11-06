Italiano, Beşiktaş'ın Celtic'e 3-2 yenildiği maçta 3 puanı çöpe attıklarını söyledi - Son Dakika
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Italiano, Beşiktaş'ın Celtic'e 3-2 yenildiği maçta 3 puanı çöpe attıklarını söyledi

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UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya ekibi Celtic'e 3-2 yenilerek Avrupa'daki ilk mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, savunmada yumuşak kaldıklarını belirterek 3 puanı çöpe attıklarını ve 3 golü rakibe hediye ettiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya ekibi Celtic'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, 3 puanı rakibe hediye ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Maalesef kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Oyuncularım bugün çok iyi iş çıkardı. Savunmada yumuşak olduğumuzu söyleyebilirim. Sezon başındaki gibi değiliz. Sezon başında oyuncularım çok sert ve dikkatlilerdi, gol yememe istekleri vardı. Bugün 3 puanı çöpe attık ve 3 golü rakibe hediye ettik. Bunun için üzgünüm. Avrupa'daki ilk mağlubiyetimizi aldık, olmaması gereken bir mağlubiyetti. Önümüzde 4 maç var, 12 puan ediyor. Bu gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bu hatalar savunmada yapılmayacak hatalardı." diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerini değerlendiren Italiano şunları kaydetti:

"1 değişiklik bugün gol attı. Orkun gol attı ve takıma katkıda bulundu. Son iki deplasmanda iyi performansımız vardı ama sonuca yansımadı. Savunmada eski sertliğimiz yok. Oyuncu değişiklikleri her zaman katkı vermeyebilir. Maalesef dikkatimiz dağıldığında bunu ağır şekilde ödüyoruz ve gol yiyoruz. Dikkatimizi artırmamız gerekiyor. Bu takım Hoffenheim ve Fenerbahçe maçlarında kazanan takım. Avrupa'da da sezon başında iyi işler çıkardık. O savunmayı tekrar göstermemiz gerekiyor. Savunmadaki sertliğe geri dönmemiz gerekiyor. Böyle kolay goller hediye edemezsiniz. Takım savunmasından bahsediyorum. 2-2'den sonraki golde pozisyon doğmadan önüne geçmemiz gerekiyordu. Sezon başında savunmacılarımız mücadeleye giriyorlardı, çizgiden top çıkarıyorlardı, bu durum şu anda yok. Sezon öncesindeki takıma dönmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA
Vincenzo ItalianoBeşiktaşHediyeCelticSporSon Dakika

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