Italiano, Hoffenheim\'ı 3-2 yenen Beşiktaş için \'hak ederek kazandık\' dedi

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci maçında Hoffenheim'a karşı 3-2 kazandığı maç sonrası, "Çok zor bir galibiyetti; rakip zorladı ama hak ederek kazandık" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren İtalyan teknik adam, "Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi" ifadelerini kullandı.

'AZ OYNAYAN OYUNCULAR NE KADAR HAZIR OLDUKLARINI GÖSTERDİ'

Avrupa Ligi'nde ilk 2 maçlarını galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduğunu belirten Italiano, "Herkesi tebrik etmek gerekiyor, herkesten mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler" diye konuştu.

'ORKUN'UN UMARIM YAKINDA DÖNER'

Orkun Kökçü'nün durumuna da değinen Italiano, "Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Önümüzde zorlu maçlar var ve sıkışık takvim var. Bir parantez açmak istiyorum. Bugün az oynayan oyuncular kendilerini gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'BURAYA GELMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK'

Avrupa Ligi'ndeki her karşılaşmaya önem verdiklerini vurgulayan İtalyan teknik adam, "Bunu hep söylüyordum, buradaki tüm maçlar çok önemli. Avrupa'daki maçlar çok önemli. Hakkını vermemiz gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Çok zorlandık buraya gelirken. O yüzden en iyisini yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZA EN İYİSİNİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

Deplasmanda kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Italiano, "Bugün stadyumun neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Bizi çok destekliyorlar. Taraftarımıza yeniden teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'A KARŞI ZOR BİR DEPLASMANA GİDİYORUZ'

Hoffenheim galibiyetinin takıma özgüven kazandıracağını belirten Italiano, "Avrupa'da olduğumuz yerden memnunum. Önümüzde 6 maç var. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Bugün çok zor bir deplasmanda, çok iyi bir takıma karşı kazandık. Az süre alan 3 oyuncuyla oynadık, onlar da iyi iş çıkardı. Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyorduk. Burada kazandığımız özgüven de çok işimize yarayacak. Trabzonspor'a karşı zor bir deplasmana gidiyoruz ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. 3 puan çok önemli ve herkesin performansından çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

'BU SENE AVRUPA'DA İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ'

Avrupa Ligi'nde üst tura yükselmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz gruptan çıkmak için her şeyi yapacağız. Biz üst tura çıkmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Üst tura çıkmamız gerekiyor çünkü buraya gelmek için çok uğraştık. Bugünkü oyundan çok memnunum. Hep böyle olursak üst tura çıkabiliriz. Bunun da sözünü veriyorum. Bence iyi bir iş çıkaracağız bu sene Avrupa'da."