Italiano, Hoffenheim'ı 3-2 yenen Beşiktaş'ın ilk 8 veya 24 hedefini dile getirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Almanya ekibi Hoffenheim'ı 3-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk 8 ya da 24 içinde yer alarak üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam, Rhein-Neckar-Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Italiano, "Çok zor bir deplasmanda, çok iyi bir takıma karşı kazandık. Son dönemde deplasmanlarda istediğimiz gibi oynayamıyorduk. Az süre alan 3 oyuncumuza şans verdik ve onlar da çok iyi iş çıkardı. Fiziksel olarak güçlü ve iyi baskı yapan bir takıma karşı başarılı bir performans sergiledik. Üç puan kazandık ve bu galibiyetin bize verdiği öz güven çok işimize yarayacak." dedi.

Italiano, 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Trabzon gibi zorlu bir deplasmana gideceğiz. Orada da iyi bir takımla karşılaşacağız. Bu nedenle burada aldığımız 3 puan çok önemli. Bütün oyuncularımın performansından çok memnunum." diye konuştu.

"Bu sezon Avrupa'da iyi işler yapacağız"

Avrupa kupalarındaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Italiano, şunları kaydetti:

"İlk 8 ya da ilk 24 olabilir ama biz bir üst tura çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi iş çıkarırsak belki ilk 8'de yer alabiliriz. İlk 8'e giremezsek de ilk 24'te olmalıyız. Buraya gelmek için çok çalıştık ve uğraştık. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Bugünkü oyunumuzdan çok memnunum. Goller attık ve iyi bir performans ortaya koyduk. Böyle devam edersek ilk 8 ya da ilk 24 içinde yer alabiliriz. Bunun sözünü veriyorum. Bu sezon Avrupa'da iyi işler yapacağımıza inanıyorum."

Italiano, oyuncularının performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Oh da bugün goller attı ve iyi bir performans sergiledi. Kendisi çok profesyonel bir futbolcu. Her zaman söylediğim gibi bu yoğun maç takviminde bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Onlar da bunu sahada gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarların desteğine de değinen Italiano, "Taraftarımız harikaydı. Onları en iyi şekilde ödüllendirmemiz gerekiyordu ve bunu başardık. Bu galibiyeti ve 3 puanı taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü'nün sakatlığı

Vincenzo Italiano, sakatlığı nedeniyle maçın ikinci yarısında oynayamayan kaptan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Ayağında küçük bir acı var. Yere bastığında kendisini biraz rahatsız hissetmeye başladı. Biz de risk almak istemedik çünkü ona ihtiyacımız var. Kendisiyle konuştum, ciddi bir durum olmadığını söyledi. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Kısa sürede iyileşebileceğini belirtti. Bu yoğun maç takviminde bütün oyuncularımızın yüzde 100 hazır olmasına ihtiyacımız var."