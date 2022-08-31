Serie A'da Juventus, Spezia'yı 2 golle geçti

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Juventus, konuk ettiği Spezia'yı 2-0 yendi.
Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+2. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.
Günün diğer maçında Napoli ile Lecce 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü, 27. dakikada Eljif Elmas, konuk ekibin golünü ise 31. dakikada Lorenzo Colombo attı.
Roma'nın 10 puanla liderlikte yer aldığı Serie A'da Napoli ve Juventus 8'er puana ulaştı.
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