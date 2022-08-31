Günün diğer maçında Napoli ile Lecce 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü, 27. dakikada Eljif Elmas , konuk ekibin golünü ise 31. dakikada Lorenzo Colombo attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Serie A'da Juventus, Spezia'yı 2 golle geçti - Son Dakika

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