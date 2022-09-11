Serie A'da Milan, Sampdoria'yı 2-1 yendi - Son Dakika
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Serie A'da Milan, Sampdoria'yı 2-1 yendi

11.09.2022 00:08
Serie A'da Milan, Sampdoria'yı 2-1 yendi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 yendi.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Milan, deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 yendi.

Serie A'nın son şampiyonu Milan, Sampdoria karşısında Junior Messias'ın golü ile 6. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında 47. dakikada Rafael Leao ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Milan'ı 10 kişi bıraktı.

Sampdoria, 57. dakikada Filip Duricic'in golü ile beraberliği yakalasa da Milan, 67. dakikada Olivier Giroud'nun golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Milan, 14 puanla averajla Napoli'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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10 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı 10 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: AA

İtalya Serie A, Futbol, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serie A'da Milan, Sampdoria'yı 2-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serie A'da Milan, Sampdoria'yı 2-1 yendi - Son Dakika
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