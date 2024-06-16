İtalya, Arnavutluk'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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İtalya, Arnavutluk'u 2-1 Mağlup Etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti. Maçın 23. saniyesinde Arnavutluk öne geçti. İtalya savunmasında Dimarco'nun kendi ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında topu kapan Bajrami'nin sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 11. dakikada İtalya eşitliği yakaladı. İtalya'nın sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde, Pellegrini'nin arka direğe yaptığı ortada altıpas içinde Bastoni meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 1-1. 16. dakikada İtalya üstünlüğü yakaladı. Arnavut savunmasından seken topu ceza yayı içinde önünde bulan Barella'nın sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-1. Karşılaşmayı İtalya 2-1 kazandı.

16.06.2024 00:15
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Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (Dk. 83 Darmian), Jorginho, Barella (Dk. 90+2 Folorunsho), Frattesi, Pellegrini (Dk. 77 Cristante), Chiesa (Dk. 77 Cambiaso), Scamacca (Dk. 83 Retegui)

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami (Dk. 87 Muçi), Asani (Dk. 68 Hoxha), Seferi (Dk. 68 Laçi), Broja (Dk. 77 Manaj)

Goller: Dk. 1 Bajrami (Arnavutluk), Dk. 11 Bastoni, Dk. 16 Barella (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 21 Pellegrini, Dk. 51 Calafiori (İtalya), Dk. 51 Broja, Dk. 75 Hoxha (Arnavutluk)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

Maçın 23. saniyesinde Arnavutluk öne geçti. İtalya savunmasında Dimarco'nun kendi ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında topu kapan Bajrami'nin sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

11. dakikada İtalya eşitliği yakaladı. İtalya'nın sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde, Pellegrini'nin arka direğe yaptığı ortada altıpas içinde Bastoni meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 1-1

16. dakikada İtalya üstünlüğü yakaladı. Arnavut savunmasından seken topu ceza yayı içinde önünde bulan Barella'nın sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-1

33. dakikada İtalya 3. golüne yaklaştı. Scamacca'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Frattesi'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Arnavutluk beraberliğe yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Manaj, meşin yuvarlağı göğsüyle yumuşattı. Manaj'ın ceza sahasında sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Donnarumma'ya çarpan top ters tarafa açıldı, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı İtalya 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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