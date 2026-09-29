İtalya basını, Türkiye'yi 4-1 yenen millî takımı 'poker' manşetiyle övdü - Son Dakika
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İtalya basını, Türkiye'yi 4-1 yenen millî takımı 'poker' manşetiyle övdü

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İtalya basını, Türkiye\'yi 4-1 yenen millî takımı \'poker\' manşetiyle övdü
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İtalya'nın Bursa'da oynanan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye'yi 4-1 yenmesi, İtalya basınında baş sayfalara taşındı. Gazeteler Roberto Mancini'nin tercihlerini 'poker' diye yorumladı ve 'İtalya uyandı' başlıkları attı.

İtalya'nın dün akşam oynanan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Türkiye'yi 1-4 mağlup etmesi sonrası, ülkede uzun zamandır hayalkırıklığıyla anılan milli takım için "uyandılar" başlıkları atıldı. Bursa'da oynanan maçın sonucu, bu sabah İtalya'da yayımlanan ulusal gazetelerin çoğunun baş sayfasında yer aldı.Takımın başına bu sezon geçen Roberto Mancini'nin "poker" oynayıp kazandığı yorumu sık yapıldı.La Gazzetta dello Sport, "İtalya başını kaldırdı: Türkiye'de poker" başlıklı analizinde milli takımın geçen Cuma günü Belçika'ya yenildiği maçı hatırlatarak şöyle yazdı: "Gözlerimizi ovuşturalım: Sekiz yeni oyuncunun katılımıyla İtalya çok güzelleşti. Baskın ve ezici bir performans sergileyen milli takım, Türkiye'yi ezdi geçti, ilk 27 dakikada üç gol attı ve Olimpico'daki ilk maçının acısını üç gün sonra sildi."Türkiye A Milli Takımı'nın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella için "işlerin kötü gittiğini" de yazan gazete, "korkunç bir Dünya Kupası'ndan sonra" tarafların istifasını istediğini vurguladı.Corriere dello Sport da İtalya teknik direktörü Mancini'nin tercihlerini "poker" diye niteledi. Maç sonucunu "Belki bir tesadüftür, belki de hiç de tesadüf değildir: futbol, değişme cesaretine sahip olanları ödüllendirir" diye yorumladı.İtalya'nın başından itibaren maçta hakimiyet kurduğunu ve "süper" performans sergilediğini yazan gazete, "Bursa'da Türkiye'yi ezip geçen İtalya, sadece üç gün önce Belçika tarafından yerle bir edilen, plansız, beceriksiz ve karmaşık takımın tam tersiydi" dedi.Corriere della Sera gazetesi haberi baş sayfasında, milli takım kaptanı ve kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın görüldüğü bir karikatürle ve "Gök mavililerden Türkiye'de şov" başlığıyla verdi.Gazete, Belçika karşısında "nefessiz kalma" hissi yaşayan takımın Türkiye maçıyla ise "taze bir nefes aldığını" yazdı."İtalya, Türkiye'yle karakter ve kararlılıkla mücadele etti, Yıldız ve Çalhanoğlu'nun yokluğunun bir fırsat olduğunu bildi ve yeni sezonun başlangıcında oluşan gergin atmosferden motive oldu. Mancini, Cuma günkü maçta ilk 11'de yer alan oyunculardan sadece üçünü korudu ve dinlenmeler ile teknik tercihler arasında, bu kez mümkün olan en iyi kadroyu oluşturmayı başardı" diye yazdı.La Repubblica gazetesinin baş sayfasındaki anonsunda da "poker" benzetmesi yer aldı, "İtalya hayat belirtisi gösterdi" denildi.Gazete iç sayfalarında, İtalyancada "hamam" anlamında kullanılan "Türk banyosu" deyişini kullanarak "Bir şeyler değişti. Türk banyosu mavilileri yeniledi" başlığını attı.Il Messaggero gazetesi de baş sayfasından "İtalya geri geldi" başlığını attı ve İtalyan milli marşından alıntıyla "İtalya uyandı" dedi.Il Mattino gazetesi de haberi baş sayfasından aynı alıntıyla "İtalya uyandı" başlığıyla verdi.Ansa ajansı haberinin başlığında "Başka bir İtalya, Mancini'nin genç oyuncularıyla Türkiye'ye karşı oynadı, hakimiyet kurdu ve galip geldi" denildi.

Kaynak: BBC
Roberto ManciniGazetelerTürkiyeİtalyaBursaMedyaDünyaSporSon Dakika

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