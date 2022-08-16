Hellas Verona kulübünün ayrıca yine taraftarının Napoli'ye yönelik bölgesel ayrımcılık ve hakaret içeren tezahüratlarından ötürü 12 bin avro para cezası aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hellas Verona takımına, taraftarının ırkçı tezahüratları sebebiyle soruşturma açıldı - Son Dakika

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